Dışişleri Bakanlığı memur alımı yapacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda personel alımı yapılacağı açıklandı. 75 aday konsolos ve ihtisas memuru, 75 de meslek memuru olmak üzere 150 kişi alnacak. Başvuru süresi 7 Ekim'de başlayıp 17 Ekime kadar devam edecek. İşte detaylar ve başvuru şartları...



SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI



1. Sınava başvurabilmek için; a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir), b) 01.01.2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1984 ve daha sonra doğmuş olanlar) ve c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.



2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına yedi farklı kategoriden birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2017, 2018 veya 2019 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS'deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır. Kategori Yabancı Dil Asgari YDS Puanı Kontenjan Yazılı Sınava Kabul Edilecek Aday Sayısı 1 İngilizce 85 35 700 2 Almanca Fransızca 80 18 360 3 Rusça 70 5 100 4 Çince Japonca 70 5 100 5 Arapça Farsça 70 6 120 6 İspanyolca İtalyanca 70 3 60 7 Portekizce Yunanca 70 3 60 TOPLAM 75 1500



3. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.



4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.



5. Aday adayları, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.



6. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca eposta ile bildirim yapılacaktır.



7. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.



GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI



1. Giriş sınavı başvuruları 7 Ekim 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2019 Perşembe günü saat 18:00'da sona erecektir. Başvurular, Bakanlığın https://sinav.mfa.gov.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır: a) T.C. kimlik numarası, b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi, c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir), d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı), e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).



2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2017, 2018 veya 2019 yıllarında alınmış 80'in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.



SINAVIN AŞAMALARI



1. Yazılı Sınav: a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır. - Türkçe Kompozisyon - Yabancı Dilde Kompozisyon - Yabancı Dilden Türkçe'ye Çeviri - Türkçe'den Yabancı Dile Çeviri Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70'tir. b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir: - Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. - Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilde 2017, 2018 veya 2019 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı puanının YDS karşılığının 80'in üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenecektir. c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.



2. Sözlü Sınav: a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır. Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir. Ankara'da yapılacak sözlü sınavın tarihi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70'tir. c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananların nihai listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. d) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:



T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdür Yardımcılığı (C Blok 4. Kat) Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara



MESLEK MEMURLU



I. GENEL BİLGİLER



(1) Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.



(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 75 'tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.



(3) Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 23- 24 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.



(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır.



(5) Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için

yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.