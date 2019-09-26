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Depreminin ardından acı haber!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde görev yapan bir tarih öğretmeni Murat Şevki Eryılmaz, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Güncel / 26 Eylül 2019 Perşembe 20:54
Depreminin ardından acı haber!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'nde bulunan Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan Murat Şevki Eryılmaz, İstanbul'da yaşanan ve Kocaeli'nin Gebze ilçesinde de hissedilen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında okul binasında bulunan öğrencileri kontrollü bir şekilde bahçeye çıkarttı. Okul bahçesinde öğrencilerin kontrolünü sağlayan Eryılmaz, bir süre sonra fenalaştı.İlçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki tarih öğretmeni, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



KALP HASTASIYDI

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle depremin hemen ardından hayatını kaybeden Murat Şevki Eryılmaz'ın kalp hastası olduğu ve önümüzdeki günlerde ameliyat olmak için gün aldığı öğrenildi.

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