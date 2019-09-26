USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,20 - 6,21

'Deprem Kahini' uyarmıştı!

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen depremler sonrası Frank Hoogerbeets'in aylar önce dikkat çektiği "alarmda olun" sözleri yeniden gündeme geldi. Hoogerbeets "Üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın" demişti.

Dünya / 26 Eylül 2019 Perşembe 14:59
'Deprem Kahini' uyarmıştı!

Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu.

Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.

Salı günü yaşanan 4.7 ve bugün meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremlerin ardından Frank Hoogerbeets'in sözleri bir kez daha gündeme geldi.

'7'Yİ BULABİLECEK BİR DEPREME KİMSE ŞAŞIRMASIN'

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 4.7'lik depremin ardından Hoogerbeets 'Depremin olduğu o bölgede yüksek sismik faaliyet bekliyorum. Bana göre önümüzdeki 3 ay çok önemli Bu üç ay içerisinde büyüklüğü 7'yi bulabilecek bir deprem o bölgede olursa buna kimse şaşırmasın. Tam yerini söylemek imkansız ama Silivri'ye çok uzak olmayacağını söyleyebilirim' ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor. Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.

Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.

Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması AFAD: Üç köprüde de sorun yok AFAD: Üç köprüde de sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması

DepremTürkiyeİstanbul DepremiBilgisayar Mühendisi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı