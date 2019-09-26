USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,20 - 6,21

Asılsız paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı!

İstanbul’da yaşanan Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ilişkin sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşam / 26 Eylül 2019 Perşembe 23:08
Asılsız paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı!

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, 'Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır' denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, 'Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur' denildi.

CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden yayılan dedikodu üzerine çok sert tepki göstererek “Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu' Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil' ifadelerini kullanmıştı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da bir deprem daha! Asılsız paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı! Asılsız paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı! İTÜ'den korkutan açıklama! İTÜ'den korkutan açıklama! Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama geldi! Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi? Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı Avcılar'da cami minaresinin yıkılma anı kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Oktay: Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur Cumhurbaşkanı Oktay: Bununla ilgili kim ne söylüyorsa, altı boştur Kandilli’den son dakika açıklaması: Son 20 yıldır buna benzer deprem yaşanmamıştı Kandilli’den son dakika açıklaması: Son 20 yıldır buna benzer deprem yaşanmamıştı Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması Emniyet'ten Boğaz Köprüsü açıklaması AFAD: Üç köprüde de sorun yok AFAD: Üç köprüde de sorun yok Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar Depreme yönelik 'hayat kurtaran' uyarılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'daki şiddetli depremle ilgili açıklama İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması İstanbul Valiliği'nden 'hasar' açıklaması

Sosyal MedyaDeprem


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı