İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'daki depreme ilişkin bilgilendirmelerin resmi makamlarca yapıldığına dikkat çekildi.



Açıklamada, 'Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır' denildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.



AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.



Açıklamada, 'Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur' denildi.



CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ!



Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya üzerinden yayılan dedikodu üzerine çok sert tepki göstererek “Az önce sosyal medyada baktım bir kadın bir tweet atmış. Bu tweet de 'Köprüleri kullanmayın, köprünün halatları koptu' Böyle densizlik yapanlar da var. Böyle bir şey söz konusu değil' ifadelerini kullanmıştı. Kaynak : İHA

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