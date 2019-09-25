Trump'a kötü haber

Demokrat kongre liderleriyle yapılan toplantıların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis’in ABD Başkanı Donald Trump’a karşı görevden alma davalarıyla ilgili planlarının startını verdiğini açıkladı.



Pelosi’nin açıklaması, Trump’ın 25 Temmuz’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili soruşturmadan sorumlu altı kongre komitesinin liderleriyle yaptığı toplantı sonrasında geldi.



Pelosi katıldığı canlı yayında, “Trump’ın başkanlıktaki eylemleri, Başkan’ın görev yeminine ihanet ettiği, ulusal güvencemize ihanet ettiği ve seçimlerimizin bütünlüğüne ihanet ettiği gerçeğini ortaya koydu. Bu nedenle, bugün Temsilciler Meclisi’nin resmi bir görevden alma soruşturmasıyla birlikte ilerlediğini duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



Meclis Başkanı Pelosi, “Başkan da olsa yaptıklarından sorumlu tutulmalı" derken. "Hiç kimse hukukun üstünde değildir" sözlerini kullandı.



Açıklama, Trump’ın Zelenskyy ile yaptığı görüşmenin bir metnini basın tarafından ortaya çıkmasını takiben gündeme geldi. Trump, ihbarcının şikayetiyle ilgili raporları reddetti, “başkanlık tacizi” ve “başka bir sahte haber” olarak ortaya çıkan iddiaları yalanlamayı reddetti. Trump’ın o telefon görüşmesinde Zelenskyy’ye, eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinde Demokratların en güçlü adayı Joe Biden ve oğluna yolsuzluk soruşturması açması için baskı yaptığı iddia ediliyordu.



Ulusal İstihbarat Başkan Vekili (DNI) Joseph Maguire ise, Kongre üyelerinin şimdiye kadar ihbarcı raporunu görüntülemesini engelledi. Raporun, Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı’ndan gelen talimat üzerine istihbarat ihbarcılarını içeren yasalara tabi olmadığı iddia edildi.



Meclis İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff ise “ihbarcının avukatı, müvekkillerinin komitemize konuşmak istediği konusunda bilgi verdi. DNI vekilinden bunun nasıl yapılacağına dair rehberlik talep edildi. Avukatıyla temasa geçtik. En kısa sürede ihbarcının ifadesini bekliyoruz” dedi.



ABD Senatosu ihbarcının şikayetinin hem Meclis’e hem de Senato’nun ilgili istihbarat komisyonlarına sunulması çağrısını yaptı.

Kaynak : İHA

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