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Suriye hava sahasında uçuş icra edildi

Milli Savunma Bakanlığından, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün saat 10.0012.00 arasında, Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildiği bildirildi

Dünya / 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:48
Suriye hava sahasında uçuş icra edildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün saat 10.00-12.00 arasında, Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş gerçekleştirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." ifadesi kullanıldı. Kaynak : AA

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F-16TwitterHava KuvvetleriSuriye


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