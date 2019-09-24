Şehit yakınları valiliğe yürüdü!

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşının Konya’ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi. Bazı şehit yakınları valilik bahçesinde baygınlık geçirdi
26 yaşındaki şehit Fikret Dinçer'in naaşının askeri uçakla Konya'ya gönderilmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Onikiiubat ilçesi Fatih Mahallesi yaşayan yakınları duruma tepki göstererek, şehidin memleketinde toprağa verilmesi için otobüslerle Kahramanmaraş Valiliğine geldi. Şehit yakınları, ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atarak içeri girmek istedi. Valilik bahçesine girişlerine izin verilen şehit yakınları, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile görüşmek istediklerini belirtti.