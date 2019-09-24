USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,24 - 6,25

Şehit yakınları valiliğe yürüdü!

Irak’ın kuzeyinde PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan iki askerden Piyade Teğmen Fikret Dinçer’in naaşının Konya’ya defnedileceğini öğrenen yakınları, Kahramanmaraş Valiliğine gelerek, şehidin memleketinde toprağa verilmesini istedi. Bazı şehit yakınları valilik bahçesinde baygınlık geçirdi

3. Sayfa / 24 Eylül 2019 Salı 22:03
Şehit yakınları valiliğe yürüdü!
Video için tıklayın

26 yaşındaki şehit Fikret Dinçer'in naaşının askeri uçakla Konya'ya gönderilmesinin ardından Kahramanmaraş'ın Onikiiubat ilçesi Fatih Mahallesi yaşayan yakınları duruma tepki göstererek, şehidin memleketinde toprağa verilmesi için otobüslerle Kahramanmaraş Valiliğine geldi. Şehit yakınları, ellerindeki Türk bayraklarıyla slogan atarak içeri girmek istedi. Valilik bahçesine girişlerine izin verilen şehit yakınları, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile görüşmek istediklerini belirtti.




Vali Özkan, şehit yakınlarını temsilen görüştüğü kişilere, eşi, annesi ve babasının talebi üzerine Konya'da cenaze töreninin yapılacağını söyledi.

Görüşmeler sırasında bahçede bekleyen bazı şehit yakınları baygınlık geçirdi. Fenalaşan şehit yakınlarına ilk müdahale bahçede hazır bulunan sağlık ekiplerince yapıldı. Valilik bahçesinde şehit yakınlarıyla görüşen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, cenaze töreniyle ilgili yapılan görüşmelerde şehidin eşi, anne ve babasının cenazenin Konya'da defnedilmesini istediğini belirterek, sükunet çağrısında bulundular. Yapılan görüşmeler sonucu şehit yakınları geldikleri otobüslerle evlerine bırakıldı. Şehit Fikret Dinçer'in cenazesi ise Namazgah'ta ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

İlk MüdahaleŞehit YakınlarıEmniyet MüdürüVahdettin ÖzkanJandarma Komutanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı