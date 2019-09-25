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Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış kenara atmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." dedi.

Siyaset / 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
Kurtulmuş: Türkiye IMF defterini kapatmış kenara atmıştır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye tam bağımsız Türkiye olma istikametinde yoluna devam ediyor. Her türlü meydan okumayı göze alıyor." dedi.

Kurtulmuş, "Birileri istese de istemese de Türkiye bir daha IMF'nin kapısına muhtaç kalmayacaktır. Türkiye IMF defterini kapatmış, kenara atmıştır." diye konuştu.

Numan KurtulmuşAk PartiTürkiye


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