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İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'un Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem medyana geldi. Dün meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların hala devam ettiği belirtildi.

3. Sayfa / 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:18
İstanbul'da bir deprem daha!

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; saat 18:36'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 8,5 kilometre olduğu açıklandı.

Daha önce 4,7 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul'un birçok bölgesinden hissedilmiş ve bazı evlerde çatlaklar oluşmuştu.



TEKİRDAĞ DA SALLANMIŞTI

Bugün saat 16.07'de, merkez üssü Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin açıkları olan, Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

İstanbul´un Silivri ilçesinin açıklarında, dün saat 11.00'de, meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların devam ettiği belirlendi. Depremin ardından dün saat 11.57´de, 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Bu sarsıntı da Silivri'den hissedilirken, Marmara Denizi´ne artçı depremler meydana gelmeye devam etti.

DepremMarmara DeniziKandilli Rasathanesi


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