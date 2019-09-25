FETÖ'nün doktor yapılanmasına operasyon!

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 doktor gözaltına alındı.



Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadelerinde ve sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt üyelerinin ByLock görüşme içeriklerinde adları geçen doktorlar için gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Kütahya, Rize ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda, doktorlar M.Ü, M.Y, O.Y. ve M.A'yı gözaltına aldı.



Sivas'a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Kaynak : AA

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