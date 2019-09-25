Dolar kuru bugün ne kadar? (25 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları)

Dün ABD ile diplomatik ve ticari ilişkiler konusundaki iyimserlikle 5,6703'e kadar gerileyen dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek 5,7221'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6970'ten tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde, 5,7010 seviyesinde işlem görüyor.



Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 6,2730'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,1090'dan satılıyor.



Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında, 1,1005'ten ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2470'ten işlem görüyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,5 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasını ve İngiltere'de Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından ABD ve İngiltere merkezli haber akışının piyasaların odağına yerleştiğini belirtti.



Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580'in destek, 5,7450'nin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



Kaynak : AA

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