Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump tarafından verilen resepsiyona katıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump tarafından heyet başkanları onuruna verilen resepsiyona katıldı.



Liderler program kapsamında birlikte fotoğraf çektirdi.







AY YILDIZLI BROŞ DİKKAT ÇEKTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yemek için siyah bir elbise tercih etti. First Lady'nin siyah elbisesinin üstüne taktığı Ay-Yıldızlı broş gözlerden kaçmadı.





Kaynak : İHA

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