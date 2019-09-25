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CHP Tunceli İl Başkanlığına kayyum atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, Tunceli İl Başkanlığından istifa eden il başkanının yerine yönetimden seçilen yeni il başkanına karşı kayyum atadı.

Siyaset / 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:24
CHP Tunceli İl Başkanlığına kayyum atandı

CHP Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt’un dün istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, yönetimden Murat İl’i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti. Bunun üzerine partinin genel merkezi tarafından İl Başkanlığı’na Mesut Coşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyeti atandı.

Yönetim kararı ile il başkanı seçilen Murat İl ise yargıya başvuracağını belirterek, kayyım atamasını kabul etmediklerini ifade etti.

Partisinin genel politikasının kayyum atamalarına karşı olmasına rağmen bu durumun gerçekleştiğini ifade eden İl, genel merkezlerinin karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabildiğini dile getirdi. Kaynak : İHA

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İstifaMesut CoşkunKayyum


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