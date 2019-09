Çevik kuvvet servisine bombalı saldırı

Adana'da polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.



Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.



Demirtaş, saldırıda yaralananların olduğunu ancak aldıkları ilk bilgilere göre yaralıların sağlık durumunun ciddi olmadığını bildirdi.



Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, 'Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok.' ifadesini kullandı.



- Patlama otobüsün geçişi sırasında



Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.



Açıklamada, 'Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.' bilgisi paylaşıldı.



- 'Terör bürodan 2 savcı görevlendirildi'



Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerine gelerek incelemede bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.



Emniyet Müdürlüğüne ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında patlamanın olduğunu aktaran Yurdagül, şöyle devam etti:



'Şu an itibarıyla terör büroda görevli 2 Cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. Onlar da şu anda olay yerindeler. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelere göre bir terör saldırısı. Şu an itibarıyla gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralılarımız var, hafif yaralı bazı vatandaşlarımız taburcu edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an hayati tehlikesi olan kimse yok.'



Yurdagül, yaralı sayısının henüz netlik kazanmadığını belirterek, '4 sivil ve 1 polis yaralı olarak değerlendirilmişti ama saldırıdan etkilendiği için hastanelere müracaat eden birkaç vatandaşımız daha var.' diye konuştu.



Patlayıcıya ilişkin bir soru üzerine Yurdagül, 'Onunla ilgili çalışıyoruz. Olay daha çok yeni.' dedi.



- Olay yerinde çalışmalar sürüyor



Öte yandan, olayın meydana geldiği bölgede çalışmalar sürdürülüyor.



Olay yeri inceleme ekipleri, polisleri taşıyan araçtaki ve çevredeki incelemesini sürdürürken, bölgede çok sayıda ekip de güvenlik önlemi aldı.



İtfaiye ve ambulans ekipleri de bölgede bekletiliyor.



Çevredeki bazı iş yerlerinin camlarının, patlamanın etkisiyle kırıldığı da görüldü. Kaynak : AA

