Berat Albayrak'tan 2020 mesajı!

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, 'ABD ile ilişkilerimiz sadece iki ülke için değil dünya için de önemli. İkili ilişkiler 6 aydır çok iyi gidiyor. Geçen yüzyıla bakanlar kaybedecek' dedi.







'2020'ye YENİLENMİŞ EKONOMİ İLE BAŞLAYACAĞIZ'



Albayrak ayrıca Türkiye ekonomisiyle ilgilide, 'Bölgemizdeki en dayanıklı bankalar ülkemizde. Enflasyonla mücadele tek haneli rakamları görünceye kadar devam edecek. 2020'ye yenilenmiş bir ekonomiyle başlayacağız. Yeni yüzyılı yeni perspektifle yorumlamak gerekir. Eskiye bakanlar kaybedecek' ifadelerini kullandı.