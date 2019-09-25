Asırlık konakta şiir ziyafeti

Kentteki 109 yıllık görkemli konakta Merhum Abdurrahim Karakoç’un şiirleri ile gönüllerin pası silindi. Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş’un ev sahipliğinde düzenlenen gecede; Genel Sanat Yönetmeni H. Hüseyin Elmas, merhum Abdurrahim Karakoç’un dizelerinden oluşan şiirleri okudu. Sanatseverler böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ise ’Karahisar Şiir Akşamları’nı geleneksel hale getireceklerini söyledi.



Kaynak : İHA

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