USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,27

Asırlık konakta şiir ziyafeti

Afyonkarahisar Kültür ve Sanat Evi, geleneksel hale gelecek “Karahisar Şiir Akşamları”na ev sahipliği yaptı.

Kültür-Sanat / 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:13
Asırlık konakta şiir ziyafeti

Kentteki 109 yıllık görkemli konakta Merhum Abdurrahim Karakoç’un şiirleri ile gönüllerin pası silindi. Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş’un ev sahipliğinde düzenlenen gecede; Genel Sanat Yönetmeni H. Hüseyin Elmas, merhum Abdurrahim Karakoç’un dizelerinden oluşan şiirleri okudu. Sanatseverler böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş ise ’Karahisar Şiir Akşamları’nı geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Genel Sanat YönetmeniAfyonkarahisar BelediyesiBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı