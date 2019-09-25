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Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye’nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.

Yaşam / 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:22
Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda
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Burs İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sürücüleri uyarmak için görev başındaydı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bütün şubelerden personellerin katıldığı uygulamada ekipler farklı noktalarda kontrol noktaları oluşturarak ticari ve özel araç sürücülerini yeni uygulanacak yasayla ilgili uyardı. 1 Ekim’den itibaren artık araçlarında sigara içemeyecek sürücülerin yasaya tepkileri ise değişti. Kimi sürücüler yasayı yerinde bulurken, kimileri ise uzun yol sürücüleri için bunun son derece zor olacağını söyledi.

Uygulamalar gün boyu Türkiye’nin 81 ilinde devam edecek. Kaynak : İHA

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İl Emniyet MüdürlüğüSigara


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