31 Mart Seçimleri'nde 'görevi ihmal' suçundan 41 kişi hakkında dava açıldı

Yerel seçimlerde usulsüzlük iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı. Kadıköy ve Ataşehir'deki 41 sandık görevlisi için birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart Yerel Seçimleri'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.
Hazırlanan iddanamede Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında, 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Şüpheliler görevi ihmalle suçlanıyor.