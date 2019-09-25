31 Mart Seçimleri'nde 'görevi ihmal' suçundan 41 kişi hakkında dava açıldı

Yerel seçimlerde usulsüzlük iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı. Kadıköy ve Ataşehir'deki 41 sandık görevlisi için birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.