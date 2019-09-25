USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,25 - 6,27

31 Mart Seçimleri'nde 'görevi ihmal' suçundan 41 kişi hakkında dava açıldı

Yerel seçimlerde usulsüzlük iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı dava açıldı. Kadıköy ve Ataşehir'deki 41 sandık görevlisi için birer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Güncel / 25 Eylül 2019 Çarşamba 14:51
31 Mart Seçimleri'nde 'görevi ihmal' suçundan 41 kişi hakkında dava açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 31 Mart Yerel Seçimleri'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddanamede Kadıköy ve Ataşehir'de görevli sandık başkanı ve üyelerinin aralarında bulunduğu 41 kişi hakkında, 1'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheliler görevi ihmalle suçlanıyor.

UsulsüzlükHapis CezasıCumhuriyet Başsavcılığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı