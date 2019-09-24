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Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi." denildi.

Güncel / 24 Eylül 2019 Salı 16:34
Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, 'Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile bugün 14.00-16.00 arasında Suriye hava sahasında Fırat'ın doğusunda uçuş icra edildi.' ifadeleri kullanıldı.

F-16Milli Savunma BakanlığıHava KuvvetleriSuriye


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