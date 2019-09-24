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Şehit astsubay Tantürk son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün cenazesi, Kocaeli'de toprağa verildi.

Yaşam / 24 Eylül 2019 Salı 14:25
Şehit astsubay Tantürk son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gölcük Belediyesi 17 Ağustos Mezarlığı morgundan alınan şehidin cenazesi, Değirmendere Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Evin önünde 'helallik' alınmasının ardından şehit Tantürk'ün cenazesi, Değirmendere Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarıyla Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ile diğer ilgililer katıldı.



Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Bu esnada baba İsmail ve ağabey Sait Gökhan Tantürk, şehidin tabutuna dokunarak yürüdü. Cenaze aracının hareket ettiği sırada baba İsmail Tantürk'ün el salladığı görüldü.

Törene katılan on binlerce vatandaş, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK' şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi.

Şehidin cenazesi, daha sonra Değirmendere Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Kaynak : AA

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