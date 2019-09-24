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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu açıklaması 2 tutuklama

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

3. Sayfa / 24 Eylül 2019 Salı 11:16
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu açıklaması 2 tutuklama

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda 4 şüpheliye ait ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 19 kilo 280 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, bin 518 gram kenevir tohumu, bir av tüfeği, bir tabanca, 9 tabanca fişeği ve 299 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

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Adli KontrolŞanlıurfaİl Jandarma Komutanlığı


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