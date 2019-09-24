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Otobüs kendi kendine hareket edip, boş dükkana girdi

Denizli’de sürücüsünün park ederek ihtiyaç gidermek için indiği otobüs frenleri boşalması sonucu kendi kendine hareket ederek 3 katlı binanın en alt katındaki boş dükkanlardan birine girdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük korku yaşandı.

Yaşam / 24 Eylül 2019 Salı 13:22
Otobüs kendi kendine hareket edip, boş dükkana girdi
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Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi’nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 20 BB 052 plakalı yolcu otobüsünü iddialara göre sürücüsü park ederek tuvalete gitmek için aşağı indi. Bu sırada frenleri boşalan otobüs kendi kendine hareket ederek ilerlemeye başladı.

Kontrolden çıkan otobüs ardından sokak sonundaki 3 katlı binanın en alt katındaki boş dükkanlardan birine girdi. Kazada otobüste ve boş dükkanda maddi hasar meydana gelirken, apartmanda oturanlar ise büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Otobüs girdiği dükkandaki her yerin cam kırığı olması ise yaşanan kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kaza esnasında yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, kaza sonrası soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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