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Komiserlik sınavında usulsüzlüğe 30 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheliye gözaltı kararı çıktı.

Güncel / 24 Eylül 2019 Salı 13:48
Komiserlik sınavında usulsüzlüğe 30 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ tarafından 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada, 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun, FETÖ silahlı terör örgütünün sınavlarda yaptığı usulsüzlüklere yönelik soruşturması sürüyor.

Bu kapsamda, 2011 yılında Komiser Yardımcılığı Sınavındaki usulsüzlüklere yönelik 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 22 ilde 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 22 şüpheli şahsın yakalandığı, 1 şahsın tutuklu olduğu, 7 şüphelinin ise halen arandığı belirtildi. Kaynak : AA

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İstanbul Emniyet MüdürlüğüCumhuriyetCumhuriyet Başsavcılığı


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