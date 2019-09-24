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Sıcak Haber : İstanbul'da korkutan deprem!..

İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da saat 11.00'da deprem hissedildi. Merkez üssü Marmara Denizi olan depremin büyüklüğü AFAD'A göre 4.6, Kandilli Rasathanesi ve EMSC'ye göre 4.7. İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası bazı okulların boşaltıldığı öğrenildi.

Güncel / 24 Eylül 2019 Salı 10:59
İstanbul'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'ne göre, depremin büyüklüğü 4.7.

AFAD, sarsıntının Silivri'nin 20 kilometre açıklarında gerçekleştiğini bildiriyor.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 4.7.

Sarsıntının merkez üssü Marmara Ereğlisi'ne 15 kilometre, İstanbul Büyükçekmece'ye 45 kilometre uzaklıkta. Merkez üssünün şehir merkezlerine mesafesi ise Tekirdağ 52 kilometre, İstanbul ise 71 kilometre.

İstanbul'da etkili şekilde hissedilen sarsıntının derinliği ise, AFAD'a göre 5 kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre 9,8 kilometre.

Deprem İstanbul ve Tekirdağ'da herhangi bir hasar veya yaralanmaya yol açmadı.

MARMARA'DA SON DEPREMLER

Marmara Denizi'nde son günlerde birkaç küçük deprem daha kaydedildi.

Sonuncusu Silivri açıklarında bugün saat 10.30'da meydana geldi ve büyüklüğü 3.1'di.

Daha önceki depremlerin yer, saat ve büyüklükleri ise şöyleydi:

Avcılar açıkları - 09.21 - 2.5

Silivri açıkları - 02.56 - 1.8

Silivri açıkları - 18.30 (Cumartesi) - 2

Silivri açıkları - 06.09 (Cumartesi) 2.4

DepremMarmara Denizi


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