Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



AFAD verilerine göre; saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti.



Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2.9; Avcılar açıklarında 2.5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.







Depremler sonrası Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında pek çok paylaşım yapıldı.



Peki şu aralar sıklıkla konuşulduğu gibi hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi? İşte bilimin yanıtı...



United States Geological Survey - ABD Jeoloji Kurumu (USGS) depremden önce yılanlar ve kuşların garip davranışlar gösterdiğine dair bugüne kadar pek çok iddia olduğunun altını çiziyor.







Kurumun internet sitesinde konuyla ilgili makalede benzer bağlantılar ile ilgili ilk iddianın MÖ 373'e kadar uzandığı belirtiliyor.



Bilim insanların bu konu hakkında sayısız araştırma yaptığının altını çizen kurum henüz böyle bir bağlantının bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtiyor.







Aynı makalede depremin yaydığı dalgaların insanlar tarafından hissedilmeden hayvanlar tarafından hissedildiği, bunun da depremden saniyeler önce hayvanların garip davranışlar sergilemesine neden olduğu bilgisine yer verildi.









Ancak bu depremi önceden hissetmek anlamına gelmiyor. Hayvanlar başlayan depremi insanlardan önce kavrıyor ve bu yüzden birkaç saniye önceden tepki veriyor.









