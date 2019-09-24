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Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırdışı edilecek göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 27 kişi de yaralandı.

3. Sayfa / 24 Eylül 2019 Salı 09:56
Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi
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Suriye sınırına yakın bölgede Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınırdışı edilecek çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan bir kamyonet devrildi.

Hatay Valiliği, Reyhanlı ilçesinde sınırdışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişinin öldüğünü, 2'si asker 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.










 
Kaynak : AA
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