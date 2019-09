Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Dünyamız küresel düzeyde adaletsizliğin yol açtığı sancıyla yüz yüze.



Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez.



Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.



Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.



Nükleer güç ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım.



Bu salondaki tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.



M Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz.



Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı.



Suriye küresel adaletsizliğin sembolü haline gelen bir coğrafya oldu. Türkiye DEAŞ eylemlerinden en çok etkilenen ülkedir. Suriye'de DEAŞ'a karşı ilk ve en büyük darbeyi vuran ülke Türkiye'dir. Suriye krizini artık sona erdirmenin zamanı gelmiştir.



Beş milyon sığınmacıya biz ev sahipliği yapıyoruz. 8 yılda 40 milyar dolar destek yaptık. Bize gelen destek şu an itibariyle 3 milyar eurodur.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aylan Kurdi'nin fotoğrafını BM Genel Kurulu'na gösterirken.



Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Aynı durum sizlerin de başına gelebilir.



Suriye'den kaçanların geri döndüğü tek yer Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık, Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik.



Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur. Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması ortadan kaldırılmalıdır. Oraya güvenli bölge inşa edebiliriz.



Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz.



Bu bölgenin derinliğini Deyr Ez Zor, Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden, Avrupa'dan ve dünyanın diğer bölgelerinden geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.



Güvenli bölgelere dönüşleri desteklemek için Birleşmiş Milletler öncülüğünde bir bağışçılar konferansı düzenlenebileceğini düşünüyoruz. Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır.



Kıbrıs meselesi çözüme kavuşamamıştır. Rum tarafı adaletsiz bir siyaset izliyor. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını kazan kazan anlayışıyla önemli bir işbirliği alanı olarak görüyoruz. İşbirliğini ve adil paylaşımı esas olan her türlü teklife kapımız açıktır. T



ürkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz.



Libya'daki krizin bir an önce çözülmesi herkesin özlemidir.



Geçtiğimiz yıl katledilen Cemal Kaşıkçı, halen mahkeme ve yargının olayı neticelendirmemesi sebebiyle ülkemizin olayın takipçisi olacağını belirtmek isterim.



Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanının mahkemede çırpınarak ölmesi ve ailesinin defnine bile izin verilmemesi kanayan yara olmuştur.



Dünyada adaletsizliğin yaşandığı yerlerden birisi İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarıdır. Masum bir Filistinli kadının öldürülmesi insanları harekete geçiremiyorsa ne geçirebiliyor merak ediyorum.



İsrail toprakları durmadan büyüyor ama doymuyor. Şimdi de kalanı almanın peşinde. Mevcut İsrail yönetimi insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor. BM kürsüsünden soruyorum İsrail devletinin sınırları neresidir?



Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.



Müslümanlar dünyada ayrımcılığa maruz kalanlar arasında ilk sırada.



Herkes için özgürlük, herkes için barış herkes için adalet.