Ciltteki kırışıklık ve lekelere dikkat

Flash Effect etkisiyle Electrinin ilk 30 dakikada sonuçlarını gösterdiğini belirten Dr. Nüket Eroğlu, Electri’nin hyaluronik asit ve sodyum süksinatın fizyolojik konsantrasyonlarını birleştiren tek formül olduğunu vurguladı.



Süksinatın, Kehribarda yüzde 3-8 oranında bulunan organik bir bileşik olduğunu söyleyen Dr. Nüket Eroğlu doğada genellikle fosilleşmiş ağaçlarda bulunduğunu ifade etti.



Dr. Eroğlu, “Fosillerin günümüze gelmesinde büyük katkısı olan ve ‘Ölümsüzlük Tozu’ denen bu eşsiz anti-aging formülün cildin su ve nem dengesinin ve enerji üretiminin bozulması sonucu metabolik süreçlerin baskılanmasıyla serbest radikallerin birikmesinin neden olduğu yaşlanma etkilerine karşı geliştirildi. Electri ciltte baloncuklar oluşturmadan 10-15 dakikada hızla cilt altına emilir, mekanik travma oluşturmaz, kızarıklık ve ödem yapmadığını, gündelik hayatı aksatmaz. Electri uluslararası kalite standartlarına göre üretildiğinden hipoalerjeniktir ve insan vücuduna yabancı maddeler içermez. Electri çevresel ve genetik faktörlerden kaynaklı güneş, yaşlılık ve melazma gibi leke tedavilerinde içerdiği Süksinat ve Hyaluronik asit ile tek seansta bile cilt renginde azalma ve açılma görülür, aynı zamanda cilt yüzeyi parlar ve nemlenir. Electri uygulamasını hidrasyon, parlaklık, nemlenme, yorgun yüz görüntüsünün düzeltilmesi, lekelerde açılma, hiperpigmentasyonun önlenmesi için sıklıkla kullanır” dedi.



Electri’nin çeşitli kombinasyonlarda üretildiğini ifade eden Dr. Eroğlu, “Flash etki sonrasında cilde daha yüksek HA konsantrasyondaki (1.8 ve 2.2) ürünlerin uygulanması ciltte yaşlanma karşıtı düzelme ve yapılanma sağlar. Cilt esnekliğini yüzde 80 artırır. Kırışıklık miktarını yüzde 40 azaltır. Cildin hiperpigmantasyonunu yüzde 20 azaltır. Cildin su ve nem dengesini sağlar. Süksinatın antioksidan özelliği vardır, serbest radikalleri bloke ederek serbest radikal hasarını baskılar. Cildin yapısal proteinlerinden elastin-kolajen sentezini hızlandırır. Anti İnflematuar proteinlerin üretimini artırır. Lipit metabolizmasını düzenler. Şelat özelliğinden ötürü ağır metallere (demir, bakır, çinko, magnezyumvb) bağlanıp hiperpigmentasyonu önler. Sodyum süksinat hyaluronik asitle kombine edildiğinde sinerjistik etki oluşturarak tek başına hyaluronik asit uygulamasından daha fazla fibroblastları uyarır. Süksinat varlığında FM’de sistein, arginin, lizin, glisin, metionin, treonin, fenil alanin miktarları artar. Sağlıklı bir vücut günde 300 mg a kadar süksinit asit üretir. Süksinat kan akımını, katekolamin salınımını arttırır. Süksinat, dokuların enerji üretimiyle ilgili pek çok metabolik olaylarda ve krebs siklusuna katılarak enerji üretiminde rol alır. Vücuttaki pek çok yıkım süreçleri ve yaşlanma sonucu vücutta oluşan serbest radikalleri nötralize eder. Oksidatif stresi düzeltir. Hipoksi durumunda laktat ve piruvat oluşumunu azaltır. Süksinat şelat oluşturucu etkiye sahiptir. Vücutta biriken toksik Fe-Cu-Zn-Mg gibi ağır metallerin uzaklaşmasını ve vücudun temizlenmesini sağlar. Mevcut melanozomları rengini açar beyazlaştırır. Okside formda melanin çok koyudur, redükte hale geldiğinde açık kahverengidir. Süksinik asit melaninin redükte formda kalmasını sağlar. Süksünat, Cu iyonu ile şelazyon oluşturarak, tirozinin melanine dönüşümüne neden olan tirozinhidroksilaz enziminin bloke olmasına neden olduğundan melanin oluşumunu baskılayarak cilt renginin düzenlenmesinde, leke tedavisinde, göz altı morluklarının giderilmesinde etkili olur. Süksinat, antiinflamatuvar etkilidir. Cildin alerjik reaksiyonlarını da baskılar. Histamin ve Seratonin gibi inflamasyon mediatörlerini normalize eder. Thulium lazer ile Proyellow lazer damar ve leke tedavisiyle kombin şekilde Electri uygulandığında tedavinin etkisi artar, nihai sonucun görülmesi hızlanır, tedavinin kalıcılık süresi uzar. Electri’ nin avantajları: Electri hücresel solunumun arttırılmasına katkıda bulunur. Electri cilt yapısındaki proteinlerin (kolajen ve elastin) sentezine katkıda bulunur. Electri güçlü indirgeyici ve antioksidan etkiler sağlar. Electri serbest radikalleri etkili bir şekilde engeller ve deride mikro sirkülasyonu arttırır. Electri cildi nemlendirir. Electri dermisin temel maddelerinin güçlenmesine katkıda bulunur. Elektri doku restorasyonunu eski haline getirir. Electri fizyolojik süreçlerin normal seyrini sağlar. Electri ciltteki doğal nemi korur” açıklamalarında bulundu. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.