BEYAZ TV sunucusundan Hüseyin Çelik bombası

BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Ali Babacan, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin tarafından kurulacağı iddia edilen partiyle ilgili bomba bir açıklamada bulundu.
BEYAZ TV sunucusu Tahir Sarıkaya, Ali Babacan, Beşir Atalay ve Sadullah Ergin tarafından kurulacağı iddia edilen partiyle ilgili bomba bir açıklamada bulundu. Sarıkaya, Hüseyin Çelik'in Ali Babacan'ın teklifini kabul etmediğini söyledi.
Sarıkaya sunuculuğunu yaptığı Uyan Türkiyem programında Hüseyin Çelik ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.
Seyircilerine, 'Ankara kökenli bir gazeteci olarak çok önemli bir bilgi paylaşacağım' diyerek sözlerine başlayan Tahir Sarıkaya, 'Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin bir parti kurdu, kuracak diye hala gündemdeki yerini koruyor. Partinin genel başkanı olarak Ali Babacan düşünülüyor. Beşir Atalay, Ali Babacan'ın fikir babası deniyor. Hüseyin Çelik ise;
Ali Babacan'ın teklifini kabul etmedi' ifadelerini kullandı.
Sarıkaya şöyle devam etti:
'Hüseyin Çelik'in yakınlarıyla yüz yüze bir görüşme yaptım. Çelik teklifi kabul etmedi ve AK Parti'den de istifa etmeyecek. Hüseyin Çelik'in; 'AK Parti'yle yoluma devam edeceğim. Partim beni bir yere getirse de getirmese de ben bu partide kalacağım' dediği öne sürülüyor.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel