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Aziziye otoban sanayi sitesi'nin çehresi değişti

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kent merkezi ve ilçelerdeki alt ve üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaşam / 24 Eylül 2019 Salı 10:46
Aziziye otoban sanayi sitesi'nin çehresi değişti

İlçenin otomotiv sektörüne yön veren sanayi site sakinlerinin asfalt isteğini yerine getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir’in ekipleri, söz konusu bölgeye konuşlandı.

Alt ve üstyapı çalışmalarından ötürü Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Aziziye Otoban Sanayi Sitesi sakinleri, “Sadece ilçemizde değil şehrimizdeki otomotiv sektörüne de yön veren Aziziye Otoban Sanayi Sitesi’ne bu güzel hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki ticari hareketliliğin de bir parçası olan sanayi sitemizin adeta çehresi değişti. Diğer çalışmalar da tamamlandığında sitemiz inşallah daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.

Kaynak : İHA

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