Aziziye otoban sanayi sitesi'nin çehresi değişti

İlçenin otomotiv sektörüne yön veren sanayi site sakinlerinin asfalt isteğini yerine getirmek için kolları sıvayan Büyükşehir’in ekipleri, söz konusu bölgeye konuşlandı.



Alt ve üstyapı çalışmalarından ötürü Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Aziziye Otoban Sanayi Sitesi sakinleri, “Sadece ilçemizde değil şehrimizdeki otomotiv sektörüne de yön veren Aziziye Otoban Sanayi Sitesi’ne bu güzel hizmetleri sunan Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki ticari hareketliliğin de bir parçası olan sanayi sitemizin adeta çehresi değişti. Diğer çalışmalar da tamamlandığında sitemiz inşallah daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak” dedi.



Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.