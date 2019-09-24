Yönetmen Murat Şeker, Fenerbahçeli futbolcular ve kulübün Kurtuluş Savaşı'ndaki desteğinin anlatılacağı filmin çalışmalarına gelecek yıl başlayacaklarını bildirdi.



Sinema Salonu Yatırımcıları, Bodrum Sinema ve Kültür ile Magazin Gazetecileri dernekleri tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, bazı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen "9. Bodrum Türk Filmleri Haftası" etkinliği devam ediyor.



Etkinlik kapsamında, sinema salonlarının yanı sıra farklı mekanlarda film gösterimleri gerçekleştiriliyor.



Cinemarine Sineması'nda, gösterimi yapılan "Çakallarla Dans 5" filminin yönetmeni Murat Şeker, izleyicilerin de yer aldığı söyleşiye katıldı.



Çektiği 13 filmin 10'unda yapımcı da olduğunu belirten Şeker, "Amacı Olmayan Grup" adında yeni bir film çektiklerini ifade etti.



Gelecek yıl tarzlarını değiştirip "Ya İstiklal Ya Ölüm" isminde epik drama filmi yapacaklarını anlatan Şeker, "Kurtuluş Savaşı'nda, Fenerbahçeli futbolcuların yer aldığı direniş mücadelesini anlatan tarihi bir film olacak. Yıllardır bu filmi çekmek için bekliyordum. Şimdi onun vakti geldi." diye konuştu.



Şeker, filmin ana karakteri "Şehit Mehmet"in, Çanakkale gazisi ve Fenerbahçe Kulübü bahçıvanı, aynı zamanda Kuvayımilleye'nin Kadıköy direniş örgütünün lideri olduğunu anlattı.



Filmin hikayesinin 1920'de İstanbul'da geçtiğini dile getiren Şeker, senaryoyu yazarken 20'nci sahnelerde ana karakter oyuncusunun kim olacağına karar verdiğini, onu aradığında da "tamam" yanıtını aldığını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılının yaklaştığına değinen Şeker, şunları kaydetti:



"Kendi adımıza 2020'de bunun startını veriyoruz. Dolayısıyla 3 yıl boyunca yapacağımız çalışmalardaki temel prensip, Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni nesle bu olayın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak olacak. Çakallarla Dans filminin kadrosundaki oyuncuların tamamı Fenerbahçeli. 'Fenerbahçeli futbolcuların ve kulubün Kurtuluş Savaşı'ndaki desteğini anlatan film.' diyoruz. Zaten hepimiz Fenerli'yiz. Çakallarla Dans belki '6' olarak olmayacak ama oyuncular olarak hepsi o filmde yer alır." Kaynak : AA

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