Yassıada'nın son hali böyle görüntülendi

Türk Demokrasi tarihine kara bir leke olarak yazılan Başbakan Adnan Menderes'in idam kararının verildiği ve 27 Mayıs 1960 darbesinin en büyük tanığı olan Yassıada'da inşaat çalışmalarında gelinen son durumu İhlas Haber Ajansı görüntüledi. İnşaat çalışmalarının son hız devam ettiği ve Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararının verildiği salonunda restorasyon çalışmaları devam ederken; konferans salonu, cami, açık hava müzesi, sergi salonu,helikopter alanı, müze, kafeterya ve restoran inşaatlarının büyük bölümünün bittiği görüldü.



Yassıada'nın sahil kısmında ise dev vinçlerle inşaat çalışmalarının devam ettiği gözlendi. Projenin bitmesiyle birlikte Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşecek.













Kaynak : İHA

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