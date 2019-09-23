TOKİ'de hak sahiplerine anahtarları teslim ediliyor

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, hak sahiplerine dairelerinin anahtarlarının teslim edilmeye başlandığını söyledi.



Cemiyet olarak 6-7 yıllık bir sürecin en mutlu anını yaşadıklarını ifade eden Akbıyık, 'Biz Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak bu projenin tamamlanmasından mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Basın sitesi bir eserdir. Bu proje yaklaşık 25 milyon liraya mal olmuştur. Bu projeye inanan ve giren arkadaşlarımıza daireleri hayırlı, uğurlu olsun. Allah evlerinde güle güle oturmayı nasip etsin.' dedi.



Kaynak : AA

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