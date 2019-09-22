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Mardin'de hain tuzak: 1 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişi, araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 22 Eylül 2019 Pazar 20:11
Mardin'de hain tuzak: 1 ölü
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Nusaybin'in kırsal Dağiçi Mahallesi'nde, Yusuf Kurt'un daha önce arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilendiği sırada teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Ağır yaralanan Kurt, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak : AA

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112 Acil Servis


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