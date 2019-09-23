USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,30

Kuzey Irak'ta 2 asker şehit

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.

Genel / 23 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
Kuzey Irak'ta 2 asker şehit

Kuzey Irak'ta iki asker şehit oldu.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ikmal konvoyunun geçişi sırasında teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlamada iki askerin şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü vurgulandı.

ŞehitMilli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriKuzey IrakTeröristler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı