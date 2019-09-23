Kuzey Irak'ta 2 asker şehit

Kuzey Irak'ta iki asker şehit oldu.



Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ikmal konvoyunun geçişi sırasında teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.



Patlamada iki askerin şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü vurgulandı.