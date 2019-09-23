USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,30

Sıcak Haber : Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama!..

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı

“Vergi usulüne muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ ile duruşma salonunda fotoğraf çektiren ve hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan kadın hakimin mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.

Güncel / 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:12
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı
Video için tıklayın

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle geçtiğimiz 19 Eylül'de Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. İddiaya göre, duruşma sonrasında Anadolu 12. Asliye Mahkemesi hakimi S.Ş.U., ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirerek, fotoğrafı ‘Perşembe'nin sürprizi' açıklamasıyla sosyal medyasında paylaştı.

Bunun üzerine açıklama yapan HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, “İnceleme tamamlanınca söz konusu eylemin disiplin cezası gerektirir boyutta olup olmadığı araştırılıp, 06.03.2019 tarihli HSK genel kurulunda kabul edilen ve 11.03.2019 tarihinde kamuoyuna açıklanan Yargı Etiği Bildirgesi'nde kabul edilen ilkeler kapsamında da değerlendirme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Mazeret izni aldı

Öte yandan, hakim S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrılarak adliyeye gelmediği ve yaklaşık 20 gün önce Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde göreve başladığı öğrenildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Kıvanç TatlıtuğMehmet YılmazDisiplin CezasıSahte Fatura


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı