USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,30

Kaza yaptı otomobili bırakıp kaçtı

Malatya’da seyir halindeki bir otomobil başka bir otomobile çarptı. Çarpan araç sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

3. Sayfa / 22 Eylül 2019 Pazar 19:41
Kaza yaptı otomobili bırakıp kaçtı
Video için tıklayın

Edinilen bilgilere göre; Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 NH 136 plakalı otomobil, 2. Ordu Komutanlığı istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 44 PC 966 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki kaldırıma savrulurken, araç sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya neden olan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisMehmet Buyruk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı