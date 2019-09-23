Kanser hastası arkadaşlarına moral vermek için saçlarını kestirdiler

Seferihisar'da 19 yaşındaki kanser hastası Ünsal Çelikoğlu'na destek olmak isteyen bir grup genç saçlarını kestirdi.



Seferihisar Tepecik mevkisindeki bir kafeteryanın önünde bir araya gelen yaklaşık 30 genç, bir süredir tedavi gören arkadaşları Ünsal Çelikoğlu'na destek vermek üzere organizasyon yaptı.



Etkinlikte kanser hastası Ünsal Çelikoğlu da babası Hüseyin Çelikoğlu'nun saçlarını kesti.



İş görüşmesi için gerekli sağlık raporu almaya çalışırken kanser tümörünün fark edildiğini ve üçüncü evre kanser teşhisi konduğunu aktaran Ünsal Çelikoğlu, tedavisinin halen Buca Tınaztepe Onkoloji Polikliniği'nde devam ettiğini belirtti.



Ünsal, arkadaşlarına verdikleri destek dolayısıyla teşekkür ederken, etkinliğin benzer durumdaki hastalara da moral olmasını istediğini dile getirdi.



Baba Hüseyin Çelikoğlu ise oğlunun rahatsızlığını öğrendiği andan itibaren dünyasının adeta alt üst olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bir baba olarak yanında güçlü olmak zorundayım. İki oğlum var. Bu gibi hastalıkların günümüzde yaygınlaşması bizi derinden üzüyor. Arkadaşlarının düzenlediği bu davranış bizi sevindirdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz gün 21 yaşında (Neslican Tay) genç bir kızımızı kaybettik. Yaptığı mücadele ile hepimizin takdirini topladı. Allah çocuklarımıza sağlık, uzun ömürler versin. Bu gibi hastalığa yakalanan gençlerimize ve yakınlarımıza destek olmak adına acil şifalar diliyorum. Onlara moral, umut kaynağı olsun diliyorum."



Ünsal Çelikoğlu, etkinliğin sonunda arkadaşlarıyla fotoğraf çektirdi. Kaynak : AA

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