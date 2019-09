Cumhurbaşkanı'nın sözleri ayakta alkışlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deki programı kapsamında Türk, Soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya gelerek gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın, 'Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın hakkını aramaya devam edeceğiz.' demesi üzerine salonda alkış tufan koptu.



CEMAL KAŞIKÇI'YA NE OLMUŞTU?



Washington Post'da köşe yazarlığı yapan ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki konsolosluğuna, evlenmek için ihtiyaç duyduğu bir belge almak için girmiş ve o günden sonra kendisinden haber alınamamıştı. Kaşıkçı'nın daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



'ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM'



82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının her birinin hasretini bugün bir kez daha New York'a taşıdık. Bu salonu dolduran tüm kardeşlerimize sevdanız muhabbetiniz için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bugün bizi kucaklayan ABD İslam Toplumu'na gönülden şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim bizler birbirini Allah için seven burada sırf Allah'ın rızası için toplanan insanlarız. Pasaportlarımız ülkelerimiz ayrı olsa da yönümüz bir kıblemiz birdir.



'BİZLER ORTAK BİR TARİHİ YAŞIYORUZ'



Bizler hepimiz ortak bir medeniyeti ortak bir tarihi paylaşıyoruz. Bizim ortak tarihimizde Bağdat var Endülüs var. Bizim ortak tarihimizde tüm insanlığın yolunu ufkunu aydınlatan Biruniler, İbni Sinalar var.



'11 EYLÜL'DE ÇETİN BİR SINAV VERDİNİZ'



11 Eylül terör saldırılarının ardından sizler oldukça çetin bir sınav verdiniz. Başkalarının bizim için yazdığı acı reçeteleri takip etmekten kurtulamayız. Biz hakkımızı aramazsak biz onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir. Türkiye olarak sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Hiç kimse bizim binlerce yıllık kardeşliğimize leke süremez, kimse bizi bölemez. Kardeşlik hukukumuzu sürdürdüğümüz sürece hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir. Hakkımızı aramazsak, onurumuzu savunmazsak kimse bize onları lütuf olarak vermeyecektir. Müslümanlar hayat alanlarının daraldığı bu dönemde sivil toplumun ve siyasetin farkına vardılar. Birlik ve beraberlik içinde oldukları zaman neleri başarabildiklerine bizzat şahit oldular. Hamdolsun bugün Amerika İslam Toplumu gerek siyasi gerek ekonomik hepsinden önemlisi ahlaki ve söylem bakımından 11 Eylül öncesinden çok daha güçlüdür.



'MÜSLÜMANIN, MÜSLÜMANA KANI, CANI, MALI, IRZI HARAMDIR'



Bugün tüm dünyada bilhassa batı toplumlarında Müslümanlara karşı ön yargılı yaklaşımların zemin kazandığını görüyoruz. İslamla, insanlıkla hiçbir alakası olmayan bazı terör örgütleri üzerinden hak ve özgürlük taleplerimiz boğulmaya çalışılıyor. Müslümanın müslümana kanı canı malı ırzı haramdır.Böyle olduğu halde bu Müslüman olduklarını söyleyenler bu katliamları nasıl yaptılar,bunların bizim dinimizde yeri var mı? Asla. Terör örgütlerine TIR'lar dolusu silaha boğanların dökülen her damla Müslüman kanında payı olduğunu biliyoruz.



'MÜSLÜMANA AYRIMCILIK YAKIŞMAZ'



Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler maalesef bunları görmüyor, görmek istemiyor. Kendi hakları konusunda aslan kesilenler söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor.Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimiz Haçlı özlemiyle, Müslüman nefretiyle gözü dönmüş bir cani tarafından şehit edildi. Emperyalistlere taşeronluk yapan örgütlerin hayatını kararttığı insanlar bizim kardeşlerimizdir. Kimse batılı ülkelerde artan islamofobiye bigane kalamaz, kalmamalıdır. Buradan şu gerçeği açık ve net ifade etmek istiyorum: Bizim Müslümanlar olarak başka bir din mensuplarıyla bir arada yaşama problemimiz yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. Bir insana etnik kökeninden, ten renginden dolayı düşmanlık edemeyiz. Irkçılık, ayrımcılık Müslümana yakışmaz.



'KATİL SÜRÜLERİNİN EYLEMLERİ İSLAM DÜŞMANLARINA DA İSTİSMAR ZEMİNİ SUNUYOR'



El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram, Eş-Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam düşmanlarına da istismar zemini sunuyor.



'KAŞIKÇI'NIN HAKKINI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Birileri istemese de gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Mısır cumhurbaşkanı Mursi'nin hakkını aramaya devam edeceğiz.