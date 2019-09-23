Bakanlıktan, CHP-IMF görüşmesine tepki!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, CHP ve İYİ Parti'nin IMF heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



''Son iki gündür bazı basın yayın organlarında, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla gerçekleştirdiği gözden geçirme çalışmaları kapsamında ülkemizde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) temsilcilerinin muhalefet partilerinden isimlerle toplantılar gerçekleştirdiğine ilişkin haberler yer almaktadır.



IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve “Madde IV Görüşmeleri” olarak adlandırılan bu görüşmelerin tamamı muhatap hükümetlerle karşılıklı mutabakat ile belirlenmektedir. Bugüne kadar Türkiye'de yapılan görüşmelerin tamamı hükümet tarafı olan ilgili bakanlık yetkilileri ile paylaşılmış, tüm ihtiyaçların karşılanması ve ayarlamaların yapılması da yine Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmiştir.



Bu anlamda gösterilen yapıcı yaklaşım ve yıllardır süregelen teamüller ortada iken IMF heyetinin, Bakanlığımızın bilgisi dışında çeşitli görüşmeler yapması tarafımızca uygun görülmemekte olup, bu hususun tekrar etmemesine yönelik olarak IMF temsilcilerine önümüzdeki dönem için şeffaflığa azami ölçüde dikkat edilmesi yönünde gerekli uyarılar yapılmıştır.



Hal böyleyken Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin her türlü şaibe ve söylentiye açık bir ortam yaratılmasına müsade etmelerini anlamak mümkün değildir. Türkiye kamuoyu IMF'den kimin medet umduğunu da görmüştür.''



IMF heyetinin muhalefetle görüşmesi tartışma konusu oldu