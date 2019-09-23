99/4 askerlik yerleri açıklandı! Askerlik yerleri E-Devlet üzerinden nasıl sorgulanır?

Milli Savunma Bakanlığı'nn Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.



Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde,



er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde,



ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde,



üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.



ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL ÖĞRENİLİR?



Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.



T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.



Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.



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