Venezuela'da Maduro destekçileri ve muhalifler arasında arbede

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro destekçilerinin bulunduğu El Guarataro bölgesinde kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun etkinliğine katılan bir grup gösteri yapmak istedi. Ancak gösteri sırasında muhalifler ve Maduro destekçileri arasında arbede yaşandı. Silah seslerinin de duyulduğu olaylarda taraflar taş ve sopalarla birbirine saldırdı.



Yerel kaynaklarda El Guarataro’nun Maduro yanlılarının yaşadığı bir bölge olarak bilindiği, Guaido’nun yandaşlarının bu bölgeye onları kışkırtmak için seçtiği iddia edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.