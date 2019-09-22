USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,30

Posof'a mevsimin ilk karı yağdı

Ardahan’ın Posof ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. İki gündür devam eden yağmurlardan sonra gece yüksek yerlere kar yağdı.

Yaşam / 22 Eylül 2019 Pazar 16:26
Posof'a mevsimin ilk karı yağdı
Video için tıklayın

Her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olan saklı cennet Posof, sonbahar da ise ayrı bir renk armonisine kavuşuyor. Dallarda kızaran meyveler, ağaçların sararan yaprakları, bazı ağaçların tamamen kırmızıya bürünmesi, bugün yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte göz kamaştırıyor.

Yüksek kesimlere yağan karın etkisiyle, Ulgar dağı, Arsiyan dağı ve büyük dağ adıyla bilinen Gürcistan sınırındaki dağlar beyaza büründü. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

GürcistanYağanSaklı CennetSonbahar


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı