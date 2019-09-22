Her mevsimi ayrı bir güzelliğe sahip olan saklı cennet Posof, sonbahar da ise ayrı bir renk armonisine kavuşuyor. Dallarda kızaran meyveler, ağaçların sararan yaprakları, bazı ağaçların tamamen kırmızıya bürünmesi, bugün yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte göz kamaştırıyor.



Yüksek kesimlere yağan karın etkisiyle, Ulgar dağı, Arsiyan dağı ve büyük dağ adıyla bilinen Gürcistan sınırındaki dağlar beyaza büründü. Kaynak : İHA

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