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O hakime inceleme başlatıldı

Kıvanç Tatlıtuğ sahte fatura iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Davasına bakim hakimin, duruşma sonrası ünlü oyuncuyla bir fotoğraf paylaşması üzerine HSK konuyla ilgili inceleme başlattı.

Güncel / 22 Eylül 2019 Pazar 21:07
O hakime inceleme başlatıldı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2012 ve 2013 yıllarında sahte fatura kullandığı iddiasıyla 'vergi usül kanuna muhalefet' suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

Tatlıtuğ'un davasına bakan hakim duruşma sonrası ünlü oyuncuyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı Whatsapp durumundan paylaşması üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim hakkında soruşturma başlatıldı.

HAKİM, YARGILADIĞI İSİMLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Kıvanç Tatlıtuğ'un davasına bakan hakimin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ise tartışma yarattı. 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, davasına baktığı Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek sosyal medyadan 'Perşembe'nin sürprizi' mesajıyla paylaşmıştı.



HSK İNCELEME BAŞLATTI

Kıvanç Tatlıtuğ'u yargılayan hakimin oyuncuyla fotoğraf paylaşmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili inceleme başlattı.

Asliye Ceza MahkemesiKıvanç TatlıtuğWhatsappSahte Fatura


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