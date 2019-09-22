USD (Alış - Satış) : 5,69 - 5,70 EURO (Alış - Satış) : 6,28 - 6,30

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Bu şer örgüt, Amerikalıların vergilerini zimmetine geçirdiğinden sizin de sorununuz. FETÖ elebaşı Gülen şeytani bir ağı yönetiyor. Bir suç örgütünün finanse edilmesine izin vermeyin'' ifadelerini kullandı.

Siyaset / 22 Eylül 2019 Pazar 16:05
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı geldi.

Altun, 'Bu şer örgüt Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden sizin de çok büyük bir sorununuz, dikkat edin her yerdeler' dedi.

Altun Twitter'dan FETÖ'nün sözleşmeli okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, ''FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz' ifadesine yer verdi.

Videoda Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen'in örgütü kontrol ettiği belirtiliyor, 15 Temmuz darbe girişimi anlatılıyor, FETÖ'nün ABD'deki politikacılara rüşvet verdiği ve bu yolsuzluk düzeni sayesinde destek gördüğü ifade ediliyor.

Videoda ayrıca FETÖ'nün ABD'de 200 civarında okulu olduğu bilgisi veriliyor ve bu sistemle yasa dışı para akışı ve hileli işler gerçekleştirdiği söyleniyor ve ABD kamuoyuna 'Bir suç örgütünün finanse edilmesine izin vermeyin' mesajı iletiliyor.

PensilvanyaCumhurbaşkanıDarbe GirişimiSözleşmeliRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD BİR ADIM ATMAK ZORUNDA

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı