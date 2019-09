Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisi devam ederken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Amerikan kamuoyuna FETÖ uyarısı geldi.



Altun, 'Bu şer örgüt Amerikan vergi mükelleflerinin ödediği vergileri zimmetine geçirdiğinden sizin de çok büyük bir sorununuz, dikkat edin her yerdeler' dedi.



Altun Twitter'dan FETÖ'nün sözleşmeli okullar ve sistemi manipüle ettiği yasa dışı yöntemlerle faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan İngilizce bir video paylaştı.



Fahrettin Altun, ''FETÖ'nün yalnızca Türkiye'nin bir problemi olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz' ifadesine yer verdi.



Videoda Pensilvanya'da yaşayan Fetullah Gülen'in örgütü kontrol ettiği belirtiliyor, 15 Temmuz darbe girişimi anlatılıyor, FETÖ'nün ABD'deki politikacılara rüşvet verdiği ve bu yolsuzluk düzeni sayesinde destek gördüğü ifade ediliyor.



Videoda ayrıca FETÖ'nün ABD'de 200 civarında okulu olduğu bilgisi veriliyor ve bu sistemle yasa dışı para akışı ve hileli işler gerçekleştirdiği söyleniyor ve ABD kamuoyuna 'Bir suç örgütünün finanse edilmesine izin vermeyin' mesajı iletiliyor.

Dear Americans, you are very wrong if you believe Fetullah Gülen’s cult is only Turkey’s problem.



It is very much yours since his sinister cult embezzles American tax payers moneys. #BewaretheyareEverywhere pic.twitter.com/mBFEIHKx2r