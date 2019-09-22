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Atama kararları Resmi Gazete'de

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yasin Akdere atandı Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tan getirildi.

Siyaset / 22 Eylül 2019 Pazar 00:54
Atama kararları Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, MKEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yasin Akdere atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğüne, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tan getirildi.

Kaynak : AA

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