Annesine yaptığını öğrendi... Sonrası korkunç...

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Maltepe'de Yusuf B. ve Nurten B. çiftinin iki çocuğundan biri olan 17 yaşındaki Akın B., annesini aldatmakla suçladığı babası Yusuf B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay, Çınar Mahallesi Kadir Has Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında önceki akşam yaşandı. İddiaya göre, baba Yusuf B. ile oğlu Akın B. arasında annesini aldattığı iddiasıyla bir tartışma çıktı.



KALBİNDEN BIÇAKLADI



Akın B. bıçakla babası Yusuf B.'yi başından ve kalbinden 5 defa bıçakladı. Kavga sırasında sesleri duyan komşuları ise dairenin kapısına gelerek zili çaldı. Komşularının ısrarı üzerine uzun süre sonra kapıyı açan Akın B. 'Ambulans çağırın' dedi. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ise dairede yaklaşık iki saat incelemelerde bulundu. Olayın ardından Akın B. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.



Akın B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Babasını da annesini aldatmakla suçladığı için öldürdüğü ileri sürüldü. Yusuf B.'nin cenazesinin morga kaldırıldığı sırada kız kardeşi sinir krizi geçirdi. Acılı kardeşi komşuları teselli etti. Olayı sonradan öğrenen ve olay sırasında dayısının evinde bulunan Yusuf B.'nin eşi Nurten B. ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.