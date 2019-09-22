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7 terörist işte böyle etkisiz hale getirildi

Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan hava destekli operasyonda silahları ile birlikte 7 teröristin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

3. Sayfa / 22 Eylül 2019 Pazar 17:35
7 terörist işte böyle etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün cephaneliği de imha edildi.

Eylem hazırlığı içinde oldukları öğrenilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İHA'larla tespit edilen teröristlerin başlarına bomba yağıyor.


Kaynak : İHA

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