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Yakalanacağını anlayınca atla kaçmaya çalıştı

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, atla kaçmaya çalışırken yakalandı.

3. Sayfa / 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:54
Yakalanacağını anlayınca atla kaçmaya çalıştı
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Van'ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında kendisinden 37 yaş küçük eşini baltayla öldüren A.H'nin Mehmetbey Mahallesi'nde yaşadığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekip, atla kaçmaya çalışan A.H'yi yakaladı.

Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 22 mermi ile atın eğerinin altına gizlenmiş kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait çok sayıda mermi bulundu.

Kaynak : AA

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KalaşnikofJandarmaMermi


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