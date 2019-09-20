Mısır'da Sisi karşıtı protestolar başladı

İspanya'da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, Sisi'yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırmıştı.



DARBECİ GÜÇLER ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI



Çağrının ardından, yerel kaynaklarca, güvenlik güçlerinin ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığı, İttihadiye Sarayı'na giden yolları ve köprüleri kapattığı bilgisi aktarıldı.



HALK MEYDANA VE SOKAKLARA İNDİ!



Ancak tüm önlemlere rağmen büyük bir kalabalık Tahrir Meydanı'nda toplanarak darbeci Sisi aleyhine sloganlar atmaya başladı.







POLİS GÖZALTILARA BAŞLADI! DÜKKANLAR KAPATTIRILIYOR



Tahrir Meydanı'nda ve sokaklarda halk kalabalığı giderek artarken, polis ise gözaltılara başladı.



Öte yandan, polisin Tahrir Caddesi üzerindeki dükkanları kapattırdığı ifade ediliyor.



'BU DAHA BAŞLANGIÇ'



Siyasi analistler eylemlerin büyüyeceği yönünde görüş bildirirken, Tahrir eylemlerini organize eden Muhammed Ali 'Bu ilk adım ve devamı gelecek' dedi.



ASKERİYEDE SİSİ KARŞITLARI MI VAR?



Muhammed Ali'nin bu çağrısı, askeriye içinde Sisi karşıtlarının olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.



Öte yandan, Mısır'da Rejim içindeki bazı güçlerin, halkın ayaklanmasına göz yumduğu ve belki de desteklediği iddia ediliyor.







BİR TOPLANMA ALANI DA İSKENDERİYE KENTİNDE!



Ayrıca, Tahrir Meydanı'nına ek olarak İskenderiye kentinde de başka bir toplama alanı oluşturuldu. Halk bu meydanda da protestosunu sürdürüyor.



ABD'YE GİDECEKTİ, İPTAL EDEBİLİR



Cumhurbaşkanı Sisi'nin ise Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York'a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği belirtiliyor.



Mısır Savunma Bakanlığı'na 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısı! Kaynak : İHA

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